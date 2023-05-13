شخص ينهي حياة جارته في الإسكندرية.. والمتهم: «ألقيت الجثمان خارج سكنها»

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن ارتكاب شخص جريمة قتل جارته ثم إلقاء الجثمان خارج منطقة السكن في محافظة الإسكندرية، وتمكنت من القبض على المتهم والتحقيق معه.

بدأت الواقعة، بتلقي قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بدائرة القسم.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليها.

وتبين أنها لإحدى السيدات مبلغ بغيابها، ووراء ارتكاب الواقعة شخص له معلومات جنائية -مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى وجود علاقة جيرة بالمجني عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها.

وأضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها “بمطرقة” على رأسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها (لاب توب، بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها، 2 هاتف محمول).

وأوضح أنه تخلص من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور، وكذا ضبط المسروقات المستولي عليها.

وأشار إلى تسليمه الهاتفين المحمولين، وبعض متعلقات المجني عليها لوالدته ربة منزل -مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية “سيئة النية”.

وأمكن ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وأرشدت عن المتعلقات المستولي عليها، مضيفة أنه تخلص من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجاري المائية.