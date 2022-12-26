شخص ينتقم من صديقه بنشر إعلان بيعه المخدرات عبر «فيس بوك»

انتقم شخص من أحد أصدقائه بنشر إعلان عن بيعه المخدرات عبر «فيس بوك» باستخدام أكونت «مفبرك» باسمه وشخصيته، وذلك بعدما أبلغ والده عن تعاطيه المخدرات.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليقًا مدعومًا بصورة لأحد الأشخاص يدعي ترويج صاحب الصورة لبيع المخدرات بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها.

وتبين أنه عامل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، واتضح أن الحساب غير خاص به.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون.

وبمواجهته اعترف بإنشاء الحساب المشار إليه ونشر ما تم رصده – على خلاف الحقيقة- انتقامًا من الأخير لقيامه بإخبار والده وعمه بتعاطيه المواد المخدرة منذ فترة وتعنيفه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.