شخص يقتل نجل شقيقه في سوهاج.. والسبب: خلافات الجيرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة قتل شخص لابن شقيقه بإطلاق عيار ناري عليه من سلاح ناري بحوزته في محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة ، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مُصاب بعيار ناري بالبطن وتوفى عقب وصوله.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم شقيقه (عم المجني عليه) بإطلاق عيار ناري تجاه نجله من فرد محلي كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته سلاح أبيض “مطواة” وبمناقشته اعترف بالاتجار في الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء.

وبارشاده ضبطت 24 سلاح أبيض “مطواة” أحجام مختلفة، طبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها، طبنجة ضغط هواء داخل مسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والاتجار بها.