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شخص يعرض 113 قطعة أثرية للبيع بالمنيا.. ويعترف: نتاج الحفر بمسكني

تعود للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية.
أماني عوض 12:56 م, الأثنين, 30 مارس 20 12:56 م, الأثنين, 30 مارس 20

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لحيازته 113 قطعة أثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

آثار للبيع

الواقعة، أكدتها معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، يوجد في حيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطه أثناء تواجده بمسكنه.

تقرير لجنة الآثار

وعثر بحوزته على 113 قطعة وعملة أثرية، ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية.

وبعرض المضبوطات على مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها، وأكدوا أنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، وأنها نتاج أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية! وضبط مرتكبيها والقائمين على ترويجها بقصد الإتجار.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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