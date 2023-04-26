شخص يشعل النيران في مسكنه بعد خلافات مع زوجته في القاهرة

أشعل زوج النيران في مسكنه المتواجد بعقار بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، عقب نشوب مشادة مع زوجته تسببت في تركها المنزل والذهاب لجارتها، فأضرم النيران في غرفة النوم نكاية فيها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد إبلاغ زوجته، والتمكن من السيطرة على الحريق.

تعود

، إلى تلقي قسم شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص أن العقار مُكون من 4 طوابق أعلى الأرضي، ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها دون إصابات.

وبسؤال قاطنتها ربة منزل، قالت إنها اكتشفت نشوب الحريق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وزوجها، وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثاني، واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم قال إنه نظرًا لترك زوجته المنزل أضرم النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم باستخدام قداحة نكاية فيها، مما أدى إلى نشوب الحريق على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.