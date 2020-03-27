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شخص يذبح زوجته بسكين المطبخ.. ويعترف: مطالبها المادية كثيرة

استغل نوم أطفاله، ودخل إلى زوجته في المطبخ، واستخدم سكينًا وذبحها.
أماني عوض 1:39 ص, السبت, 28 مارس 20 1:39 ص, السبت, 28 مارس 20

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أقدم أحد الأشخاص على التخلص من زوجته، وذبحها باستخدام سكين المطبخ، بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، مرجعًا ذلك لكثرة مطالبها المادية، ما تسبب في كثرة الخلافات بينهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي عن اكتشاف حادثة قتل.

وقالوا إنهم وجدوا سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهم، وانتقل فريق بحث جنائي لمكان الواقعة.

وتوجه المتهم إلى قسم الشرطة وسلم نفسه للأجهزة الأمنية، واعترف بارتكابه الجريمة.

وقال في اعترافاته إن أقدم على ذبح زوجته باستخدام سكين من المطبخ، نظرًا لتكرار الخلافات بينهم، وكثرة طلباتها المادية، ما دفعه على عقد العزم للتخلص منها.

وأضاف أنه استغل نوم أطفاله، ودخل إلى زوجته في المطبخ، واستخدم سكينًا وذبحها.

وأشار إلى أنه نقل أطفاله إلى شقيقه، وأخبره بما حدث وطالبه برعايتهم، ثم سلم نفسه.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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