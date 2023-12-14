شخص يخطف نجل جاره لمساومته ويقتله بالقليوبية.. والمتهم: «صاح فخنقته بحبل»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة خطف طفل نجل تاجر أراضى في محافظة القليوبية بغرض مساومة والده على دفع فدية مالية، ولكن عند صياح الطفل أقدم المتهم على خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واتضح أن الجاني جار للمجني عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا من تاجر أراضي -مقيم بمحافظة القاهرة- عن تغيب نجله طالب -يبلغ من العمر 9 سنوات- ومشاهدة أحد جيرانه لنجله أثناء سيره رفقة عامل “طرف المُبلغ سابقًا”، وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير اكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة خطف الطفل، وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

وأضاف أنه في سبيل ذلك استدرج الطفل للشقة محل العثور، وعقب وصولهما احتجزه ولدى صياح الطفل، أجهز عليه وخنقه باستخدام حبل، خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.