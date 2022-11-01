شخصيات عامة تعلن رفضها دعوات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضي في البلاد

أصدر عدد من الشخصيات العامة ونواب برلمانيون بيانا اليوم يعلنون رفضهم لعمليات التحريض والتآمر الموجهة ضد البلاد خاصة الدعوات المشبوهة التى تطلقها الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى فى مصر علي حد وصف البيان.

وذكر البيان أن الجماعة الإرهابية تستغل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر بهدف تحقيق أهدافهم ومآربهم فى القفز على السلطة وتمزيق البلاد.

وطالب البيان أبناء الشعب المصرى العظيم بالتصدى لهذه الدعاوى المغرضة والمدعومة من بعض القوى المعادية التي توفر لهذه الجماعة الدعم المالى والسياسى والإعلامى بهدف إنهاك الدولة وإفشالها وتعطيل عملية التنمية على أراضيها.

وأكد الموقعون على البيان دعم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة فى حربها على الإرهاب والدفاع عن أمن البلاد واستقرارها.

ودعا البيان الإعلام الوطنى إلى تبنى خطاب يفضح أهداف هذه المخططات وشخوصها والداعمين لها، ومساندة الدولة فى مشروعاتها القومى التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة فى البلاد.

وأشاد البيان بدعوة القيادة السياسية للحوار الوطنى كسبيل للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى إطار احترام الدستور والقانون.

وطالب البيان رموز المجتمع والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية بالدعوة لإقامة تحالف وطنى للدفاع عن الدولة والتصدى للمخططات المعادية من الداخل والخارج من خلال نشر الوعى والتصدى للشائعات والأكاذيب التي تحاول النية من أمن الوطن واستقراره.

ووقع البيان المئات من الشخصيات العامة والرموز المجتمعية ونواب البرلمان وهم الآتي: