شخصيات عامة تعلن رفضها دعوات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضي في البلاد

أصدر عدد من الشخصيات العامة ونواب برلمانيون بيانا اليوم يعلنون رفضهم لعمليات التحريض والتآمر الموجهة ضد البلاد خاصة الدعوات المشبوهة التى تطلقها الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى فى مصر علي حد وصف البيان.
وذكر البيان أن الجماعة الإرهابية تستغل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر بهدف تحقيق أهدافهم ومآربهم فى القفز على السلطة وتمزيق البلاد.
وطالب البيان أبناء الشعب المصرى العظيم بالتصدى لهذه الدعاوى المغرضة والمدعومة من بعض القوى المعادية التي توفر لهذه الجماعة الدعم المالى والسياسى والإعلامى بهدف إنهاك الدولة وإفشالها وتعطيل عملية التنمية على أراضيها.
وأكد الموقعون على البيان دعم مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة فى حربها على الإرهاب والدفاع عن أمن البلاد واستقرارها.
ودعا البيان الإعلام الوطنى إلى تبنى خطاب يفضح أهداف هذه المخططات وشخوصها والداعمين لها، ومساندة الدولة فى مشروعاتها القومى التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة فى البلاد.
وأشاد البيان بدعوة القيادة السياسية للحوار الوطنى كسبيل للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى إطار احترام الدستور والقانون.
وطالب البيان رموز المجتمع والقوى السياسية والنقابية والمجتمعية بالدعوة لإقامة تحالف وطنى للدفاع عن الدولة والتصدى للمخططات المعادية من الداخل والخارج من خلال نشر الوعى والتصدى للشائعات والأكاذيب التي تحاول النية من أمن الوطن واستقراره.
ووقع البيان المئات من الشخصيات العامة والرموز المجتمعية ونواب البرلمان وهم الآتي:
- د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق.
- الشاعر الكبير فاروق جويده.
- المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر.
- السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق.
- د. عبدالعزيز قنصوه محافظ الأسكندرية الأسبق رئيس جامعة الأسكندرية.
- د. جمال شقره أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس.
- د. طارق سعد نقيب الإعلاميين.
- السيدة ليلى إبراهيم الرفاعى كريمة الشهيد إبراهيم الرفاعى.
- د. أحمد عواض الأستاذ بالجامعة المصرية- اليابانية ورئيس هيئة قصور الثقافة السابق.
- الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف السابق.
- القمص بولس عويضة
- د. عزة هيكل العميد السابق لكلية الآداب بالأكاديمية البحرية.
- د. على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق.
- د. مجدى علام
- د. سامى عبدالعزيز العميد الأسبق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
- د. علوى أمين الأستاذ بجامعة الأزهر.
- الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم.
- د. رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة.
- د. سهير عبدالسلام عميد كلية أداب حلوان السابق.
- المايسترو سليم سحاب.
- هانى لبيب كاتب وباحث.
- الفنان سامح الصريطى.
- الفنان طارق دسوقى.
- د. محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ
- د. السيد الطيب الأستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة.
- د. ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر بالأوبرا.
- د. محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين.
- د. حسن سند عميد كلية الحقوق- جامعة المنيا.
- د. حاتم ربيع الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.
- د. عبدالفتاح الهوارى عميد كلية أصول الدين- جامعة الأزهر سابقًا.
- مصطفي بكرى عضو مجلس النواب.
- د علي جمعه رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب والمفتي السابق
- الفنان احمد بدير
- سامح عاشور عضو الشيوخ ونقيب المحامين السابق