شح السيولة يحكم قبضته على البورصة المصرية.. وتوقعات بتحركات عرضية

يرى خبراء البورصة المصرية أنها ستظل رهن تحركات عرضية ضيقة في نطاق 9600 و10000 نقطة، وفي انتظار مزيد من التحركات للعملة حتى استقرار سعر الصرف.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، جماعيًا الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي خسائر، بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 1.57% ليصل إلى 9853 نقطة، و “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.87% إلى 2151 نقطة، و “ EGX100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% إلى 3077 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للشركات المقيدة 6.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 687.5 مليار، فيما بلغت قيم التداولات على الأسهم خلال الأسبوع الماضي 4.4 مليار.

وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء بـقيمة 658.5 مليون جنيه، والعرب بنحو 99.2 مليون، وفي المقابل سجل الأجانب صافي بيع 757.7 مليون.

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه منطقة عرضية في نطاق 9650 و10000 نقطة، وسط ضعف واضح للسيولة، في ظل حالة ترقب لأسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتذبذب أسعار الصرف.

ورجحت رانيا يعقوب مزيدًا من التذبذب في حركة المؤشر السبعيني، نتيجة هيمنة الأفراد على تعاملاته، موصية المستثمرين بالبعد عن الشراء الهامشي في المرحلة الراهنة لاستغلاله فيما بعد، متوقعة حركة انتقائية على أسهم قطاع البتروكيماويات والأسمدة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن “الثلاثيني” يتحرك عرضيًا في نطاق 9600 و10000 نقطة، طالما ظل سعر الجنيه على وضعه الحالي، ولم تستقر حركته.

ولفتت إلى أن السوق تعاني شح السيولة مع احتفاظ المستثمرين بها، ترقبًا لما سيحدث بشأن سعر الصرف.

وأشارت إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تشهد عمليات مضاربة، ومن ثم يتحرك مؤشر egx70 في مستوى 2155 و2200 نقطة.