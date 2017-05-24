شحوط سفينة بميناء الإسكندرية والهيئة تبدأ في تعويمها

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن السفينة “YANGTZE LEGEND” القادمة من الأرجنتين علي متنها شحنة فول صويا تزن 25 ألف طن قد شحطت خارج ممر الدخول بميناء الدخيلة.

وأكد الغندور علي عدم تأثر حركة دخول وخروج السفن من وإلي مينائي الإسكندرية والدخيلة، هذا وقد قامت علي الفور الجهات المختصة بمعاينة السفينة والبدء في إجراءات تعويمها.

ومن ناحية أخري، تستمر الحركة الطبيعية للعمل بالميناء فقد غادرت الميناء 7 سفن وتراكي علي الأرصفة 35 سفينة وتواجد بالميناء 141 سفينة، ووصلت شحنة قمح لصالح هيئة السلع التموينية علي متن 7 سفن تزن 440 ألف طن قادمة من روسيا، ورومانيا، وفرنسا جار دخولها الميناء طبقاً لأولوية التراكي، وسجل النظام الإلكتروني دخول وخروج 12 ألف شاحنة عامة، وورود 200 ألف طن بضائع عامة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن جانبه شدد اللواء بحري، مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، علي التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء، كما أكد ضرورة الكشف علي السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين.

