شحوط سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس

أمانى العزازى تعرضت إحدى السفن العابرة لقناة السويس، اليوم الأربعاء، للشحوط أثناء مرورها بالكيلو 17، بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف الملاصق لطريق المرشدين. وصرّح مصدر مسئول بهيئة قناة السويس بأن السفينة كانت رقم 7 ضمن قافلة الجنوب، وفي طريقها للشمال،

أمانى العزازى





تعرضت إحدى السفن العابرة لقناة السويس، اليوم الأربعاء، للشحوط أثناء مرورها بالكيلو 17، بالمجرى الملاحي لقناة السويس، مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف الملاصق لطريق المرشدين.

وصرّح مصدر مسئول بهيئة قناة السويس بأن السفينة كانت رقم 7 ضمن قافلة الجنوب، وفي طريقها للشمال، وأثناء عبورها شحطت، ونتج عن ذلك اصطدامها بطريق المرشدين، وحدوث بعض التلفيات بالطريق وسيارة تابعة لهيئة قناة السويس، دون وقوع إصابات.

وأشار المصدر إلى أن السفينة جنسيتها هونج كونج وتحمل حاويات تابعة لتوكيل انشكيب، وتم تعويمها من جديد وهي الآن في طريق خروجها من قطاع المسئولية.