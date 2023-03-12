شحن 97 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد خلال 24 ساعة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد، إذ استقبل الميناء السفينة BEL HAWK القادمة من دمياط لشحن 40 ألف طن من خام الكلينكر إلى ليبيريا.

كما استقبلت الميناء السفينة FURNESS VICTORIA القادمة من الإسكندرية لشحن 57 ألف طن من خام الكلينكر متجهة إلى غانا.

في ذات السياق، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة SANG SHIN القادمة من سنغافورة لتفريغ 1013 سيارة وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى ليبيا، كما استقبلت الميناء السفينة M N TALOS القادمة من إيطاليا لتفريغ 6097 طن رخام.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.