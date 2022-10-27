شحن 89780 طنا من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار وغينيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطًا ملحوظًا فى حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة KYRA PANAGHIA القادمة من تركيا والتى ترفع علَم ليبريا، حيث يبلغ طولها 199 مترًا، وغاطس 11.6 متر، والحمولة الكلية 35812 طنًّا، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الرابعة.

كما استقبل الميناء السفينة MINDANAO القادمة من ميناء دمياط، والتى ترفع علَم ليبيريا، حيث يبلغ طولها 189 مترًا، والغاطس 10 أمتار، والحمولة الكلية 31228 طنًَّا؛ وذلك لشحن 39780 طنًّا من خام الكلنكر إلى غينيا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيدًا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، والذي يأتى انعكاسًا للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.