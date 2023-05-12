شحن 8 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 3540 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة “LIA IEVOLI” القادمة من تركيا وذلك لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة “ZAMZAM I” القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3540 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.