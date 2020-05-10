نقل وملاحة

شحن 6600 طن صودا كاوية وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين
أماني العزازي 3:39 م, الأحد, 10 مايو 20 3:39 م, الأحد, 10 مايو 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ETRUSCO التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 113 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 6600 طن صودا كاوية من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة .

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بقلم أماني العزازي

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