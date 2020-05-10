شحن 6600 طن صودا كاوية وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ETRUSCO التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 113 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 6600 طن صودا كاوية من الميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 18 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة .