شحن 6100 طن أسمنت أبيض إلى المغرب عبر ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء العريش البحرى واصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية حيث استقبل الميناء السفينة LOIRE RIVER التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 117.6 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 6100 طن أسمنت أبيض إلى المغرب.

وأضاف البيان أن هذه السفينة تعتبر الحادية والثلاثين التى تدخل الميناء منذ بداية هذا العام والثالثة عشرة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية .

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة التركية ERDEK التى يبلغ طولها 125 مترا والغاطس 7 متر وذلك لشحن 7 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

هذا وقد سجلت الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتان حاويات وسفينتان بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.