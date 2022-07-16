شحن 6 آلاف طن صودا كاوية وتداول 31 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة و4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة و3 سفن حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.