شحن 6 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة اليوم الأربعاء فقد استقبل السفينة SELIN.D القادمة من تركيا وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية .

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من ميناء ميرسن وذلك لتفريغ 3303 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .

وكان ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 29 سفينة حاويات بطاقة محققة 335,241 طن وعدد حاويات 33,589 حاوية مكافئة، خلال شهر فبراير الماضي كما استقبل الميناء 8 سفينة بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، وسفينة ملح وأخرى تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال عدد 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.