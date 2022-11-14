شحن 59 ألف طن من خام الكلنكر عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطًا ملحوظًا فى حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة ANTWERP EAGLE القادمة من إيطاليا والتى ترفع عَلَم جزر مارشال، حيث يبلغ طولها 199 مترًا، وغاطس 12.9 متر، والحمولة الكلية 36474 طنًّا؛ وذلك لشحن 59 ألف طن من خام الكلنكر إلى الكاميرون.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BASARAN BAYRAK القادمة من ميناء دمياط، والتى ترفع عَلَم مالطا، ويبلغ طولها 118 مترًا، والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية إلى تركيا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين؛ تمهيدًا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد

مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، والذي يأتي انعكاسًا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.