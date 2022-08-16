شحن 5700 طن صودا كاوية.. وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ALATEPE التى ترفع عَلَم تركيا ويبلغ طولها 115 مترًا، والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لشحن 5700 طن صودا كاوية من الميناء. وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.