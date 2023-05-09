شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد



أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الإفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة Thor breeze القادمة من تركيا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى أبيدجان .

وأكد البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ALSU لشحن 3050 طن صودا كاوية .

و يتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وكذلك عمليات الشحن على الأرصفة .

وتعد موانى غرب وشرق بورسعيد أبرز موانى الهيئه العامه للمنطقة الإقتصاديه لقناة السويس على مدخلها الشمالى.