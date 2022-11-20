شحن 55 ألف طن خام كلنكر لغانا و9800 طن ملح بلغاريا من ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، شهدت نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة ROYAL ORION القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم بنما حيث يبلغ طولها 199 مترا وغاطس 11.4 متر والحمولة الكلية 34793 طنا، وذلك لشحن 55 ألف طن من خام الكلنكر إلى غانا .

كما استقبل الميناء السفينة GOLDEN ROSE القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 106 أمتار والغاطس 8.9 متر والحمولة الكلية 6030 طنا وذلك لشحن 9800 طن ملح إلى بلغاريا .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.