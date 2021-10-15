شحن 5400 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HABIP BAYRAK التى ترفع علَم مارشال، ويبلغ طولها 124 مترًا، والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لشحن 5400 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وخروج 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.