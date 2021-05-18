شحن 5250 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة Ayse telli وجنسيتها تركي ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6 متر وذلك لشحن 5250 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينة حاويات بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .