شحن 52 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار على متن السفينة ULTRA SASKATOON

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن شحن 52 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد على متن السفينة ULTRA SASKATOON القادمة من دمياط، والتى ترفع علم سنغافورة، حيث يبلغ طولها 195 مترا وغاطس 11.8 متر، والحمولة الكلية 34778 طنا، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها إلى كوت ديفوار .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.