شحن 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة لـ ميناء شرق بورسعيد حيث استقبلت السفينة LOWLANDS MIMOSA القادمة من تركيا لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة M.V.CELESTIA القادمة من الإسكندريه وذلك لتفريغ 1473 طن حديد وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.