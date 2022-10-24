شحن 50 ألف طن ملح إلى فيتنام عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد استقبلت السفينة MANDARIN RIVER القادمة من ميناء الاسكندرية، التى ترفع علم ليبريا، حيث يبلغ طولها 189 مترا وغاطس 12.8 متر والحمولة الكلية 33044 طنا، وذلك لشحن 50 ألف طن ملح إلى فيتنام.

ويأتى ذلك فى إطار رؤية الهيئة فى فتح أسواق خارجية لأوروبا وأفريقيا وآسيا لتصدير المنتجات مثل الملح والاسمنت وخام الكلنكر عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.