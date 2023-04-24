شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة للميناء خلال أجازة عيد الفطر.

فقد استقبلت السفينة “BULK ELECTRA “القادمة من الإسكندرية لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار .

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة “CONSTANCE” القادمة من اليونان لشحن 1032 طن مراتب أسمنتية إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة “VERA STAR” القادمة من إيطاليا وذلك لتفريغ 2827 طن حديد بالميناء .

وفي هذا الصدد، يتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .