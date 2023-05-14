شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد وتفريغ 4800 طن رخام بالميناء الغربي

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الأفريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة للميناء، مشيرا إلى استقبال السفينة “ASL FORTUNE” القادمة من تركيا لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا .

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة “VALENTINA” القادمة من إسبانيا لتفريغ 4800 طن رخام بالميناء وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

وفي هذا الصدد، يتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

ويشهد ميناء شرق وغرب بورسعيد نشاطا ملحوظا فى تداول السفن بالرغم من أعمال التطوير الجارية بالميناء الغربي واستكمال تجهيز ساحات التداول الخلفية للأرصفة بشرق بورسعيد والتى تم إسناد إدارتها للعديد من المستثمرين وشركات الملاحة العالمية.

وتعد موانئ غرب وشرق بورسعيد أبرز الموانى عل المدخل الشمالى لقناة السويس وتتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.