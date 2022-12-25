شحن 50 ألف طن خام كلنكر للجابون عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة، حيث استقبل الميناء السفينة FERICEK القادمة من تركيا وتصل الحمولة الكلية للسفينة 6737 طنا، حيث تتم عمليات شحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى اليونان .

كما استقبل الميناء السفينة ADALADY القادمة من إسبانيا وذلك لتفريغ 7335 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3518 طن رخام .

وذكر البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد استقبلت السفينة EVER RELIANCE القادمة من رومانيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 32309 أطنان وذلك لشحن 50 ألف من خام الكلنكر إلى الجابون ، حيث تعتبر الدول الافريقية المستورد الأول لخام الكلنكر من ميناء شرق بورسعيد.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن ، تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.