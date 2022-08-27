شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة DARMIK وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 119 متر، والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات .

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .