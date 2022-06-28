شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة REKON التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.