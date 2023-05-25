شحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة YM MERCURY وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

كما استقبل الميناء السفينة MELISSA القادمة من ليبيا وذلك لشحن 583 ماسورة باجمالى حمولات 2940 طنا وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى الإمارات .

كما وصل الميناء السفينة TURGUT SAHIN القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 63 ماسورة تستخدم فى تطوير رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد .

وقد اتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.