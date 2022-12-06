شحن 48390 ألف طن خام كلنكر لكوت ديفوار عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، عن تواصل تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية خاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، فقد استقبل الميناء السفينة CHIOS TRINITY القادمة من اليونان بحمولة كلية بلغت 27989 طن؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 48390 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.

شحن 3050 طن صودا كاوية إلى تركيا من ميناء غرب بورسعيد

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد انتهى من شحن السفينة AQASIA القادمة من قبرص وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين وتسريع عمليات الشحن على الأرصفة.

وتعمل الهيئة دائما على تطوير موانئها التابعة كافة استكمالا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن العملاقة وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.