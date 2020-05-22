شحن 4750 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUNOالتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 4750 طن صودا كاوية من الميناء .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .