نقل وملاحة

شحن 4750 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينة بموانئ بورسعيد

بلغ إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة
أماني العزازي 4:04 م, الجمعة, 22 مايو 20 4:04 م, الجمعة, 22 مايو 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUNOالتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 4750 طن صودا كاوية من الميناء .

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 26 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن .

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة .

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بقلم أماني العزازي

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