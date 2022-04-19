أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة FALESIA والتي ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 5.3 متر وذلك لشحن 4600 طن صودا كاوية من الميناء .

كما استقبل الميناء السفينة AH SHIN التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 194 مترا والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 1146 سيارة بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .