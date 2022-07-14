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شحن 4600 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال

شحن 4600 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد
أماني العزازي

أماني العزازي

4:49 م, الخميس, 14 يوليو 22

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ALESSANDROF التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 4600 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين . كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

أماني العزازي

أماني العزازي

4:49 م, الخميس, 14 يوليو 22