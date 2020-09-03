شحن 4500 طن ملح وتفريغ 5600 طن رخام بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة RAYES التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 105أمتار والغاطس 7 أمتار و ذلك لشحن 4500 طن ملح من الميناء. كما استقبل الميناء…

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة RAYES التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 105أمتار والغاطس 7 أمتار و ذلك لشحن 4500 طن ملح من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة RUTH التى ترفع علم “انتجوا” ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 2800 طن زجاج من الميناء.

واستقبل أيضا السفينة SAM.H التى ترفع علم “بليز” ويبلغ طولها 107 أمتار والغاطس 7أمتار وذلك لتفريغ 5600 طن رخام بالميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات و مغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن .

وتعد موانئ شرق وغرب بورسعيد أهم الموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المدخل الشمالي لقناة السويس.