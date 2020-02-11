شحن 4000 طن صودا كاويه وتفريغ 565 طن مهيئات وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUNO التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4000 طن صودا من الميناء والسفينة INDUSTRIAL SONG التي ترفع علم البرتغال ويبلغ طولها 144 مترا والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 565 طن مهيئات بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة .