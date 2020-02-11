نقل وملاحة

شحن 4000 طن صودا كاويه وتفريغ 565 طن مهيئات وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بلغ إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة
أماني العزازي 8:48 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20 8:48 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUNO التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4000 طن صودا من الميناء والسفينة INDUSTRIAL SONG التي ترفع علم البرتغال ويبلغ طولها 144 مترا والغاطس 8 أمتار وذلك لتفريغ 565 طن مهيئات بالميناء.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة .

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بقلم أماني العزازي

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