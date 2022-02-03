شحن 4 آلاف طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة في موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الخميس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة FEO SWAN وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.