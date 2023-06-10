شحن 38 ألف طن كلينكر و40 ألف طن أسمنت من ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية خاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة SPAR SPICA القادمة من تركيا لتحميل 38 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة ROAD RUNNER القادمة من اليونان لشحن 40 ألف طن أسمنت إلى غانا.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام.

كما وصل الميناء السفينة ILHAN BAYRAK وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء.

وفي هذا الصدد، تتخذ هيئة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.