شحن 36 ألف طن أسمنت معبأ و5500 طن ملح عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد



أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن تواصل تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أمريكا و أوروبا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة .

شهد الميناء نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة IBERIAN BULKER القادمة من ميناء الاسكندرية بحمولة كلية بلغت 23242 طنا؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 36 ألف طن أسمنت معبأ وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى أمريكا .

كما سجل الميناء دخول السفينة AMANY QUEEN القادمة من ميناء الاسكندرية بحمولة كلية 3780 طن وذلك لشحن 5500 طن ملح إلى سلوفينيا .

وكانت الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد استقبلت خلال الأيام الماضية 4 سفن بضائع عامة مختلفة لشحن 98390 طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار على متن سفينتين و 59 ألف من خام الكلنكر إلى الكاميرون و شحن 37 ألف طن أسمنت معبأ إلى سيراليون، تعتبر أفريقيا المستورد الأول لمواد البناء عبر ميناء شرق بورسعيد، وشحن 6800 طن ملح إلى بلغاريا وبهذا تكون دول شرق أوروبا المستورد الأول للملح عبر الميناء ، مما يعد دليلا على نجاح تشغيل الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد .

وتعمل الهيئة دائما على تطوير موانئها التابعة كافة استكمالا للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن العملاقة وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.