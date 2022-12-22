شحن 3500 طن صودا كاوية وتفريغ 7250 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة DIEGO القادمة من إيطاليا وتصل الحمولة الكلية للسفينة 4407 أطنان، حيث تتم عمليات شحن 3500 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى إيطاليا .

كما استقبل الميناء السفينة RANI القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 2942 طن رخام .

كما وصل الميناء السفينة ARROW.S القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4310 أطنان رخام .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.