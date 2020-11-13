نقل وملاحة

شحن 3500 طن أسمنت وتداول 28 سفينة فى موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YOUSSEF.M والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 87 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء . وأضافت أن…

أماني العزازي 3:53 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 3:53 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YOUSSEF.M والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 87 مترا والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء .

وأضافت أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 28 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

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وتابعت : “سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة”.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

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بقلم أماني العزازي

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