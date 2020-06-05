شحن 3300 طن صودا كاوية.. وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NERMIN TELLI، وجنسيتها تركيا، ويبلغ طولها 91 مترًا، والغاطس 5 أمتار؛ وذلك لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء.

وأكدت أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وتعد مواني شرق وغرب بورسعيد أهم موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مدخلها الشمالي.