شحن 3300 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NERMIN TELLI التى ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، وموجود علي الأرصفه 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وموجود على الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.