نقل وملاحة

شحن 3300 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

تسير حركة السفن بموانئ بورسعيد فى مجراها الطبيعي
أماني العزازي 5:56 م, السبت, 19 ديسمبر 20 5:56 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NERMIN TELLI التى ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء.

وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، وموجود علي الأرصفه 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

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وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وموجود على الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

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بقلم أماني العزازي

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