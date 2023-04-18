شحن 3200 طن صودا كاوية وتفريغ 2852 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة GUNECE القادمة من تركيا، وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

كما استقبل الميناء السفينة BRO STAR القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 2852 طن رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى الإسكندرية.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

ويعد ميناء غرب بورسعيد واحدا من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن ستة موانئ أخرى تضم شرق بورسعيد والعريش والسخنة والتطور والأدبية.