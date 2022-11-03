شحن 3200 طن صودا كاوية إلى اليونان من ميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة YM MERCURY القادمة من ايطاليا والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 109 أمتار، بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 4548 طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى اليونان.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية، فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.