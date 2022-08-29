شحن 3150 طن صودا كاوية.. وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA، وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 95 مترًا، والغاطس 6 أمتار؛ وذلك لشحن 3150 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتيْ حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.