شحن 3050 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 6 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

وفى سياق متصل أعلنت الهيئة عن مغادرة اليخت السياحى EXPIORER ميناء بورسعيد السياحى فجر اليوم السبت متوجها إلى جزر سيشل بعدما استمر 3 أيام بالميناء السياحى بغرب بورسعيد .